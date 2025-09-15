Беспорядки в Сербии с активным участием молодежи во многом связаны с деятельностью европейских элит, цель которых — привести к власти в стране «послушное и лояльное» себе руководство. Об этом сообщила в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

«Евросоюз готовит «сербский майдан», — говорится в сообщении СВР.

При этом отмечается, что конечные цели евробюрократии не достигнуты, поскольку в сербском обществе сохраняются сильные патриотические настроения, а также жива память о столкновениях с НАТО и бомбардировках страны. В связи с этим, как стало известно СВР, европейские элиты намерены использовать годовщину трагических событий в сербском городе Нови-Саде 1 ноября, чтобы «качнуть» ситуацию в свою пользу.

В Службе внешней разведки России сообщили, что упор будет делаться на «промывание мозгов» молодежи Сербии, а также рекламу так называемого «светлого европейского будущего». Для этих целей ЕС планирует использовать «независимые» СМИ, давая им «демократические» европейские деньги.