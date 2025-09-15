Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор объявил о снятии своей кандидатуры с президентских выборов в Ирландии, запланированных на осень. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X, отметив, что решение далось непросто, но является верным.

«Для меня эти выборы не последние, это начало моего политического пути», — подчеркнул спортсмен.

Ранее в ноябре 2024 года Высокий суд Ирландии признал Макгрегора виновным в изнасиловании, совершённом в 2018 году, и обязал выплатить жертве $250 тыс. Апелляционный суд Дублина отклонил его последующую жалобу.

37-летний ирландец в своей карьере в смешанных единоборствах одержал 22 победы при 6 поражениях и владел титулами UFC в полулегкой и легкой весовых категориях.