Американский предприниматель Илон Маск заявил, что парламент Великобритании необходимо распустить и провести досрочные выборы.

По словам бизнесмена, страна не может ждать еще четыре года до плановых выборов, поскольку за это время ситуация может значительно ухудшиться.

Маск отметил, что Великобритания сталкивается с серьезными внутренними вызовами — неконтролируемой миграцией, чрезмерной бюрократией и ограничениями свободы слова.

В связи с этим он считает необходимым проведение масштабных государственных реформ, которые позволили бы обновить политическую систему страны.