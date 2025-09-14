Подозреваемый в убийстве правого активиста Чарли Кирка в США, Тайлер Робинсон, отказывается сотрудничать со следствием и пока не признал вину. Об этом сообщил губернатор штата Юта Спенсер Кокс в интервью телеканалу ABC News.

«Он пока не сознался властям, он не идет на сотрудничество, но все его окружение сотрудничает, это очень важно», – отметил губернатор.

По словам Кокса, сожителем Робинсона был трансгендер. Родственники и знакомые подозреваемого утверждают, что он придерживался крайне левых взглядов.