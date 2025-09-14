Запланированная встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина оказалась под угрозой срыва, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, переговоры министра обороны США Пита Хеггсета и госсекретаря Марко Рубио с китайскими коллегами породили слухи о встрече президентов. Однако отсутствие прогресса в торговых переговорах снизило вероятность проведения саммита в Пекине.

Отмечается, что Трамп и Си Цзиньпин всё ещё могут встретиться на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), но такая встреча будет менее значимой.

Основная причина осложнений — по мнению Вашингтона, Китай продолжает поставлять в США химические вещества, используемые для производства фентанила, в то время как Пекин обеспокоен введёнными США тарифами.