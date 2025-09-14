Если война продолжится, Украине в 2026 году потребуется не менее $120 млрд на военные расходы. Об этом заявил глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль, сообщает «РБК-Украина».

По словам министра, даже если боевые действия прекратятся, потребность останется значительной: «Нам понадобится ненамного меньшая сумма, чтобы пополнить запасы и поддерживать армию в надлежащем состоянии».

Шмыгаль подчеркнул, что Украина не может производить достаточное количество военной техники: «Нам нужно достаточно дронов, нам нужно достаточно денег, чтобы их производить. Мы не просим ничего экстраординарного».

Кроме того, министр добавил, что Киев ожидает от западных партнеров не только поставок вооружений и оборудования, но и более жестких вторичных санкций против России.