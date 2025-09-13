Экипажи российских истребителей-перехватчиков МиГ-31, оснащённых авиационным комплексом «Кинжал», выполнили учебный полёт над нейтральными водами Баренцева моря в рамках стратегических манёвров «Запад-2025».

По информации Минобороны РФ, в ходе миссии отрабатывалось нанесение условных авиационных ударов по критически важным объектам предполагаемого противника. Продолжительность полёта составила около четырёх часов.

В ведомстве уточнили, что задачи выполнялись с учётом опыта, полученного во время «специальной военной операции». При этом все полёты, как подчеркнули в Минобороны, проходили в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

В отработке участвовала пара МиГ-31.