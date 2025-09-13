В селе Кой-Таш началось принудительное выселение семьи бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева из дома, возвращённого государству по решению суда.

Как сообщила дочь экс-президента Алия Шагиева, несколько десятков человек, в том числе в милицейской форме, вскрыли двери и начали выносить имущество, не предъявив документов.

В Госагентстве по управлению имуществом пояснили, что участок передан государству и на его месте планируется строительство детского сада и дома престарелых.

Напомним, в июне Первомайский райсуд Бишкека приговорил Атамбаева к 11,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас он проходит лечение за рубежом.