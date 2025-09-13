Истребители Польши и НАТО были подняты в воздух из-за угрозы атаки российских беспилотников на западе Украины. Об этом сообщило Оперативное командование вооружённых сил Польши.

«В связи с угрозой ударов БПЛА в регионах Украины, граничащих с Республикой Польша, в нашем воздушном пространстве началась операция военной авиации», — говорится в сообщении ведомства в соцсети X.

Отмечается, что приведены в готовность польские и натовские самолёты, а также наземные системы ПВО и радиолокационной разведки.