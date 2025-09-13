Генеральный штаб Украины подтвердил, что ситуация в Купянске и его окрестностях находится под полным контролем Сил обороны.

Ведомство опровергло заявления о том, что российские военные могли использовать трубопровод для проникновения в город. По данным Генштаба, данный выход также контролируется украинскими военными, а сам трубопровод в Купянск не ведёт.

«В районе Купянска проходит несколько трубопроводов. Три из четырёх повреждены и затоплены, а выход из четвёртой нитки контролируется Силами обороны. В городе продолжается контрдиверсионная операция, вокруг него — поисково-ударные действия», — сообщили в Генштабе.

Отмечается, что за две недели операции потери россиян составили 395 человек, из которых 288 — безвозвратные. На подступах к Купянску, в районах Радьковки и Голубовки, украинские военные ликвидировали 265 российских военнослужащих, ещё 128 — непосредственно в районе города.