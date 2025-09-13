Политолог Фархад Мамедов в своём Telegram-канале прокомментировал интервью Аллы Пугачёвой в проекте «Скажи Гордеевой». По его словам, общественно-политическая часть эфира занимала около 20% из более чем трёх часов беседы, однако именно она вызвала наибольший резонанс.

«Алла Пугачёва давила авторитетом на всё происходящее. Ничего лишнего и эмоционального — просто позиция, безапелляционная и честная. Вся эта кремлёвская рать, пропагандисты, вертикаль власти выглядели мелкой и мерзкой на фоне “женщины, которая поёт”», — написал Мамедов.

По его мнению, «фашизация России достигает уровня, который угрожает этническим группам внутри страны и соседям этой страны».

Он также отметил, что слова Пугачёвой будут цитироваться и обсуждаться в российском обществе, а отдельные её высказывания станут предметом иронии по отношению к власти.