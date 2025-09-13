Ереван вновь делает попытки наладить отношения с Москвой? Такой вывод напрашивается после распространения заявления председателя парламента Армении Алена Симоняна о том, что правительство республики не рассматривает возможность вывода российской военной базы со своей территории. К слову, данное высказывание прозвучало на фоне предстоящего визита армянского премьер-министра Никола Пашиняна в Россию и запланированной его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Насколько оправдано российское военное присутствие в регионе, особенно на территории Армении, в отношении руководства которой Москва осуществляла неоднократные политические провокации с тем, чтобы дестабилизировать обстановку? А в пору меняющегося геополитического ландшафта наличие российских военных в регионе вполне можно определить как угрозу безопасности Южного Кавказа.

В комментарии Minval Politika на эту тему политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков отметил, что заявление армянского спикера стоило бы рассматривать в двух плоскостях.

«С одной стороны, Ален Симонян говорит, что вопрос о выводе российской военной базы не рассматривается, что звучит как бы успокаивающе для русских, но, с другой стороны, это можно рассматривать как предупреждение, если даже не угроза, что в случае давления России на правительство Пашиняна этот вопрос может актуализироваться», — сказал депутат.

Политолог с сожалением указал: «Угроза, шантаж, военное давление стали фирменным стилем руководства России, ведь такое поведение наблюдается практически не только в отношении всех соседних государств, но мы видим, как с экранов гостелеканалов РФ звучат призывы нанести ракетно-ядерный удар по европейским государствам, по США. Полный кретинизм, когда такие угрозы перераспространяют на Азербайджан. К сожалению, это является сегодняшним стилем российского истеблишмента. Не могут быть эти соседи добрыми, а хотят добиться своего тем, что являются злыми. Вряд ли они чего-то смогут добиться, поскольку только растет неприязнь и желание оградиться от РФ».

Говоря о военном присутствии России в регионе, Мусабеков подчеркнул, что нужно иметь в виду не только базу в Гюмри, но и то, что в Эребуни размещено 20 российских МИГ-29 и полтора десятка военных вертолетов: «Это военные вертолеты, то есть более опасное военное присутствие. Если 102-я база РФ в Гюмри играет якобы оборонительную роль, то авиабаза в Эребуни, скорее, для нанесения ударов на большом расстоянии, то есть по соседним с Арменией странам».

«Каспийская военная флотилия также является угрозой для региона. Не говоря уже о том, что на территории оккупированных Южной Осетии и Абхазии тоже развернуты крупные контингенты российских ВС. Есть ещё и сильно потрепанный Украиной Черноморский флот, который сегодня укрыли в Новороссийске», — сказал собеседник, добавив при этом, что это всё возможность для России проецировать силу на регион.

По его словам, в этом смысле Азербайджан делает всё для укрепления своей безопасности, в том числе и в плане ВМС и средств ПВО.

«Хотелось бы, чтобы и Грузия в этом смысле подтягивала свои военные усилия, потому что из стран региона меньше всего Грузия затрачивает на укрепление своей безопасности. Если у Азербайджана в целом бюджет на обеспечение безопасности составляет примерно 4 млрд долларов, у Армении – более 1,5 млрд долларов, то у Грузии это где-то полмиллиарда долларов.

Получается, что ответственность за военную безопасность с учётом того, что через Грузию проходят все наши коммуникации, ложится на Азербайджан и Турцию. Полагаю, что в Грузии осознают ситуацию. Времена сейчас такие, что любые инвестиции в безопасность, укрепление обороноспособности не представляются чрезмерными или лишними», — убежден депутат.

Также Мусабеков коснулся вопроса реализации проекта Зангезурского коридора, в отношении которого Баку и Ереван достигли договоренностей с Вашингтоном.

«Что касается американского участия в реализации проекта Зангезурского коридора или Маршрута Трампа, то это, безусловно, важно, — тут и экономическое участие, пусть и непрямое, но и политическая поддержка функционирования данной линии, что вполне обеспечивается. Надеюсь, всё так и продолжится», — заключил политолог.

Политический аналитик из Израиля, эксперт Леонид Пастернак полагает, что Армения пытается снизить накал в отношениях с Москвой.

«Еревану невыгодно резко обрывать все связи с Кремлём на фоне явной переориентации своего внешнеполитического вектора с постсоветского на евроатлантический трек», — считает он.

По мнению политолога, Никол Пашинян демонстрирует искреннюю заинтересованность в укреплении союза между Арменией, США и Евросоюзом: «Но при этом армянский премьер вполне убежден, что любые резкие действия – от выхода из ОДКБ до попытки добиться статуса потенциального кандидата в ЕС – могут восприниматься в Кремле особо болезненно».

«Поэтому Пашинян выбрал стратегию выжидания. Но это вовсе не означает, что Ереван находится под столь же сильным влиянием России, как до начала полномасштабных боевых действий в Украине.

Видите ли, Армения не может резко высказать своё недовольство в силу военно-стратегических и экономико-политических факторов, которые играют совсем не в пользу Еревана. Если Пашинян в грубой форме раскритикует руководство России или попросит реальной помощи у стран НАТО или ЕС, то это будет воспринято в Кремле как угроза нацбезопасности РФ со всеми вытекающими последствиями.

Поэтому армянский премьер вынужден балансировать между евроинтеграцией и российским влиянием», — убежден эксперт.

При этом он указал на очевидность того, что Ереван теперь настроен на максимально возможное в нынешних реалиях сближение с ЕС и вхождение во всевозможные евроатлантические институты межгосударственного сотрудничества.

«Российские базы на Южном Кавказе были всегда, если я не ошибаюсь. Изменит ли что-то очередное военное укрепление? Не уверен. Меня больше беспокоит судьба нашего союзника Азербайджана, чем Армении, которая за последние два года войны Израиля с ХАМАС не сделала, к сожалению, практически ничего в контексте поддержки наших усилий по борьбе с боевиками как на дипломатическом, так и на экономическом направлениях», — высказался политолог.

«Полагаю, участие США в реализации проекта Зангезурского коридора – это позитивный сигнал для Баку. Наличие российской военной базы не станет угрозой для реализации намеченных планов», — уверен Пастернак.