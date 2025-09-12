Азербайджан проголосовал в ООН за создание палестинского правительства, свободного от ХАМАС.

Декларация о двухгосударственном решении палестино-израильского конфликта была одобрена большинством голосов. В декларации говорится, что война в Газе должна быть прекращена немедленно и что необходимо поддержать развертывание временной международной стабилизационной миссии с мандатом Совета Безопасности ООН.

В одобренном документе говорится, что «в контексте окончания войны в Газе ХАМАС должен прекратить осуществление своей власти над сектором Газа и передать своё оружие Палестинской администрации при поддержке и сотрудничестве международного сообщества в соответствии с целью создания суверенного и независимого Государства Палестина».

Однако Израиль отверг эту декларацию.