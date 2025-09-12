Вооружённые силы Украины нанесли точный удар по командному пункту российской армии в посёлке Воскресенка Запорожской области. В результате атаки россияне понесли ощутимые потери среди командного состава. Об операции, которая была проведена 30 августа, рассказал офицер ВСУ и военный блогер Анатолий Штефан («Штирлиц»).

Он сообщил, что в ходе удара были ликвидированы два подполковника армии РФ. Некрологи о них появились в открытых источниках спустя несколько дней после разгрома командного пункта.

Подтверждена гибель подполковника Дмитрия Пашабекова и подполковника Руслана Шигабутдинова.

По данным ресурсов, отслеживающих потери российских войск, всего в результате удара были убиты 17 офицеров и один рядовой. Отмечается, что именно этот командный пункт координировал наступательные действия российских подразделений на одном из участков фронта.