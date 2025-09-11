С начала 2025 года в России резко усилился кризис на автомобильном рынке. По данным Forbes, с 1 января по 1 сентября число автосалонов и шоурумов в стране сократилось на 9%, снизившись до 7284 точек.

Особенно сильное падение отмечается в городах-миллионниках, а лидером антирейтинга стал Ростов-на-Дону.

По словам генерального директора «Рольф» Светланы Виноградовой, автосалоны теряют доходы из-за дорогого финансирования операционных расходов, роста стоимости привлечения клиентов и снижения объёмов продаж.

Статистика подтверждает эту тенденцию: по данным агентства «Автостат», только за первый квартал 2025 года было расторгнуто 154 дилерских контракта, большинство из которых касалось китайских брендов. Во втором квартале ситуация ухудшилась ещё больше — прекратили действие 378 контрактов.

Эксперты отмечают, что авторынок продолжает переживать глубокий кризис, и ближайшие месяцы могут принести новые массовые закрытия.