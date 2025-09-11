Окружной суд Нью-Йорка приговорил Надин Менендес (Арсланян), жену бывшего проармянского сенатора США Боба Менендеса, к 4,5 годам тюремного заключения. Она признана виновной в получении взяток наличными, золотыми слитками и автомобилем Mercedes Benz в обмен на помощь мужу в использовании его полномочий как законодателя. Об этом сообщает Bloomberg.

58-летняя Надин Менендес была признана виновной по 15 пунктам обвинения федеральным судом присяжных в Манхэттене. Прокуроры заявили, что она играла ключевую роль в многолетней схеме взяточничества, организовывала встречи с египетскими чиновниками и передавала сообщения и взятки своему мужу.

Сам экс-сенатор Боб Менендес был приговорен к 11 годам тюремного заключения.