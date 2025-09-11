Постоянный представитель Армении при ОБСЕ Андраник Ованнисян заявил, что Ереван ожидает подписания и ратификации мирного договора с Азербайджаном в разумные сроки.

Он представил разъяснительное заявление Армении в связи с совместной инициативой Еревана и Баку о закрытии Минского процесса.

По словам Ованнисяна, Армения совместно с Азербайджаном инициировала закрытие этих структур, исходя из принципиальных изменений ситуации, которые сделали их работу неактуальной. Ованнисян напомнил, что 8 августа в Вашингтоне министры иностранных дел двух стран направили совместное обращение о закрытии структур Минского процесса ОБСЕ, которые, по его словам, утратили актуальность из-за принципиальных изменений в регионе.

«Министры подтвердили приверженность Уставу ООН и Хельсинкскому заключительному акту, выразив готовность продолжать процесс нормализации отношений на двустороннем уровне», — отметил дипломат.

Ранее в Белом доме при посредничестве президента США Дональда Трампа лидеры Армении и Азербайджана подписали совместную декларацию, а главы МИД парафировали Соглашение о мире и установлении межгосударственных отношений.