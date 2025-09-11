Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что запуск российских дронов на территорию Польши был продуман и «точно не случайность».

«Мы уделили много внимания нападению, которое вчера россияне совершили на Польшу. Почти два десятка дронов. Есть полный анализ их траектории и конструкции. Все указывает на то, что запуск через Украину и Беларусь был целенаправленным», — сказал он на пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом.

Зеленский подчеркнул, что после массированных атак России против Украины и гибридных атак против стран Европы «нет действительно сильных шагов в ответ, которые принудили бы Россию к миру».

Он добавил, что Украина предложила помощь Польше в обучении противодействию дронам: «Только мультисистема может справиться с массовой атакой. Такая система есть у нас и у россиян».

Стубб в свою очередь отметил, что «Россия хочет эскалации в этой войне» и напомнил, что Польша инициировала консультации по четвертой статье НАТО.