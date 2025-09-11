Официальный Ереван предпринимает очередную попытку наладить отношения с Москвой. Как заявил спикер парламента Армении Ален Симонян, Никол Пашинян в ближайшие дни посетит Россию, в рамках визита планируется встреча Пашиняна с президентом России Владимиром Путиным. Но самое интригующее — Симонян добавил, что Армения не рассматривает возможность вывода со своей территории российской военной базы.

Это заявление спикера парламента Армении заслуживает самого серьёзного внимания. Особенно на фоне всех опасений, которые существуют в регионе в связи с российской военной базой.

Здесь необходимо вспомнить интервью президента Азербайджана Ильхама Алиева телеканалу «Аль-Арабия». Глава государства, в числе прочего, прокомментировал нынешний кризис в отношениях Азербайджана и России. А затем, отвечая на вопрос журналиста: «После всего этого, я имею в виду позицию России, не опасаетесь ли Вы шагов со стороны России в регионе, могущих остановить то, что пытается сделать Азербайджан? Я имею в виду в географическом плане, по коридору и т. д.» — президент Ильхам Алиев ответил: «У них есть военная база в Армении с несколькими тысячами военнослужащих. В то же время границы Армении с Ираном и Турцией охраняются российскими пограничниками. На территории Азербайджана нет ни одного российского солдата. Я не знаю, что может произойти в Армении. Но мне не хочется думать о таком негативном сценарии».

Российская база в армянском Гюмри осталась в наследство ещё со времён Российской империи и СССР, когда российские власти строили планы прорыва к Босфору и Дарданеллам и собирались «возвращать крест на собор Святой Софии в Константинополе». Возможно, в те времена, когда весь Южный Кавказ был частью российской территории, эта база и представляла большое стратегическое значение. Но теперь, когда на месте бывших «закавказских республик» — независимые государства, с территории Азербайджана и Грузии (за вычетом оккупированных регионов) российские войска выведены, база в Гюмри прежнего стратегического значения уже не имеет — даже если вынести за скобки вопрос, готова ли сегодня Россия воевать с Турцией и её союзниками.

Во время армянской агрессии против Азербайджана и оккупации азербайджанских территорий, с учётом отношений Азербайджана и Турции, Армения во время конфликта была вынуждена держать определённые военные силы на турецкой границе. Но турецкое направление для неё прикрывала российская база в Гюмри, позволяя высвободить ресурсы для войны с Азербайджаном.

Но самое главное — уже после того, как карабахский конфликт был решён, появились сведения, что Россия перебрасывает на базу личный состав и вооружения — и это при дефиците военных ресурсов на фоне украинской войны! Против кого? Москва рассчитывает спровоцировать новое обострение с Азербайджаном? Или это расчёт на отдалённую перспективу, а пока личный состав и оружие собираются использовать на внутриполитической арене в самой Армении, где Москва и не думает скрывать своей неприязни к Пашиняну? Тем более пищу для размышлений дают недавние заявления Сергея Лаврова, о чём уже рассказывал Minval Politika: российская дипломатия весьма прозрачно намекнула, что достигнутые в Вашингтоне договорённости ещё предстоит выполнить. Намёк более чем прозрачный, особенно на фоне явного недовольства Москвы. А база в Гюмри — это для неё важный инструмент. В том числе и для внутриполитической дестабилизации ситуации в Армении.

Тогда уже становится понятно: конфликт решён, страница перевёрнута, но база в Гюмри осталась «тикающей бомбой». И она сегодня угрожает всему региону. Причём больше всего — самой Армении.