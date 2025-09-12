На фоне растущей напряженности на Ближнем Востоке, которая осложнилась терактом в Иерусалиме и ударом Израиля по переговорщикам в Дохе, возникает вопрос о дальнейшей судьбе Соглашений Авраама, которые призваны нормализовать отношения Израиля с рядом арабских стран. За комментариями на эту тему Minval Politika обратился к экспертам, изучающим проблемы Ближнего Востока.

Израильский политолог, специалист по Кавказу, исламскому миру и Ближнему Востоку, председатель Института Восточного партнерства Авраам Шмулевич считает, что ситуация вокруг конфликта в результате израильской атаки только улучшится, и Авраамовы соглашения «только укрепятся».

«Во-первых, стоит уточнить, что произошло: в Катаре живут руководители террористической группировки ХАМАС. По последним данным, там находятся порядка тысячи высокопоставленных боевиков, которые получили от местной власти виллы, охрану. Эти люди – военные преступники, которые организовали многочисленные теракты против Израиля. Решение об ударе Израиль принял после того, как был совершен теракт в Иерусалиме, когда боевики ХАМАС вошли в пассажирский автобус и открыли огонь по пассажирам», — сказал эксперт.

Он отметил, что после этого было принято решение о ликвидации главарей ХАМАС: «Невозможно достигнуть соглашения, когда террористы продолжают совершать преступления. Израиль не потерпит такого отношения. Мысль о том, что раз мы ведем переговоры, то евреев можно убивать, — глубокое заблуждение».

«Для продолжения переговоров единственный выход – отказаться от террора», — добавил политолог.

«Поэтому эта атака поможет мирному процессу. Катар должен принимать ту ответственность, которую он берет на себя, предоставляя убежище террористам и международным преступникам. У меня вообще такое впечатление, что Катар сам уже был не рад, что предоставил пристанище этим международным преступникам. Власти Катара, во всяком случае, заявили, что будут продолжать посреднические усилия», — указал Шмулевич.

Политолог убежден, что поскольку мир, в частности Ближний Восток, «уважает силу», то, столкнувшись с решимостью Израиля, все стороны-участники Авраамовых соглашений, а также в целом нормализации отношений между Израилем и арабскими странами «станут только больше уважать Израиль».

При этом он напомнил, что в Катаре располагается подразделение организации «Братья мусульмане», «а эта организация запрещена в большей части арабских стран, практически во всех странах, с которыми как раз и заключены Соглашения Авраама — Саудовская Аравия, Иордания, Египет и другие».

«В этом смысле удар по ХАМАС, который является подразделением «Братьев мусульман», этими странами будет только приветствоваться. Они не станут говорить об этом публично, но в кулуарах наверняка выразили поддержку этому решению. Израиль защитил свои интересы, это не был акт агрессии против Катара», — заключил Шмулевич.

С таким мнением не согласен политолог, эксперт по вопросам Ближнего Востока Василий Папава, который считает, что направленная на ликвидацию высокопоставленных членов ХАМАС атака Израиля на Доху серьезно осложнила переговоры о прекращении огня в Газе.

По его мнению, Катар, являющийся ключевым посредником между Израилем и ХАМАС, до сих пор считался неприкосновенной зоной для подобных действий.

«После атаки Израиля Доха официально приостановила свою посредническую роль, охарактеризовав события как «вопиющее нарушение международного права» и «акт государственного терроризма». Поскольку именно Катар обеспечивал безопасное пространство для обсуждений на тему освобождения заложников и перемирия, процесс переговоров фактически остановился», — сказал Папава.

ХАМАС, указал эксперт, объявил о заморозке переговоров: пять членов делегации, включая сына одного из ключевых переговорщиков, погибли, хотя лидеры выжили.

Политолог считает, что возможность быстрой сделки исчезла, что значительно отдаляет перспективу разрешения конфликта еще как минимум на месяцы.

«Международное сообщество, от ООН до Европы, резко осудило удар, и никто не захочет брать на себя роль миротворца перед лицом силовой угрозы», — добавил он.

Кроме того, эксперт считает, что частично стартовавшая операция в Газе теперь имеет все шансы на дальнейшую эскалацию.

«Израиль под руководством Нетаньяху взял на себя ответственность за удар, назвав его ответом на теракт в Иерусалиме 8 сентября. ЦАХАЛ продолжает бомбить Газу, параллельно призывая к полной эвакуации жителей города. Израиль может усиливать давление в отсутствие дипломатических ограничений, демонстрируя готовность идти до конца, даже рискуя отношениями с союзниками», — считает собеседник.

Кроме того, он указал на новый тренд в региональной безопасности: «Раньше лидеров палестинских групп и других противников ликвидировали тайно, чтобы не нарушать международные нормы. Сегодня же Израиль действует открыто, как и в недавней атаке на Иран, которая прошла без скрытых операций, демонстрируя прямой подход к противникам. Такой сдвиг от скрытых действий к открытой силе подрывает доверие к посредникам, дестабилизирует регион и усиливает напряжение».

Касательно вопроса дальнейшей судьбы Авраамовых соглашений, политолог сказал, что последствия удара по Дохе могут сказаться на их реализации.

«Демонстрация открытой силы и нарушение дипломатических норм ослабляют доверие арабских стран к Израилю как к партнеру, ставя под сомнение устойчивость соглашений и готовность новых участников к сотрудничеству», — заключил Папава.