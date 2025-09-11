Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен должна покинуть свой пост из-за «милитаристских взглядов».

По словам Орбана, после инцидента с беспилотниками в воздушном пространстве Польши председатель ЕК «выступила с резкой провоенной политической речью». Как уточнил госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьера Золтан Ковач, в своем выступлении фон дер Ляйен «35 раз упомянула Украину и пригрозила урезать финансирование ЕС любому, кто откажется следовать линии Брюсселя».

Орбан отметил, что накануне правоконсервативная фракция «Патриоты Европы» уже отреагировала на речь главы Еврокомиссии и инициировала вотум недоверия. «Фон дер Ляйен должна уйти. Огромные вызовы, ожесточенные дебаты. Перемены грядут, хотим мы этого или нет», — подчеркнул венгерский премьер.