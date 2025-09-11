Поставки азербайджанского газа в Украину прекратились, пишет издание «Политика Страны». За первые 10 дней сентября в Украину поступило 236 млн кубометров — примерно на уровне августа, но полностью остановились поставки из Румынии, которые ранее называли «азербайджанскими».

Причиной называют возможные повреждения инфраструктуры на границе с Молдовой и Румынией. Основной объём газа в сентябре поступает из Венгрии и Словакии — 145 млн кубов, преимущественно российского происхождения. Импорт из Польши вырос и составил 101 млн кубометров.

Напомним, в ночь на 6 августа российские войска ударили по компрессорной станции в Одесской области, через которую в Украину шли тестовые поставки азербайджанского газа. Об этом сообщало Минэнерго Украины.

Станция расположена вблизи украинско-румынской границы и использовалась в рамках маршрута, соединяющего греческие LNG-терминалы с украинскими газохранилищами через Трансбалканский газопровод. По этому маршруту уже поставлялся сжиженный газ из США и тестовые объёмы азербайджанского газа.