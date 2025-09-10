Руководство Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) приняло решение, что новым главным тренером национальной сборной станет местный специалист. Об этом сообщает «Азериспорт».

Отмечается, что прошлый опыт работы с иностранными наставниками не принес желаемых результатов, поэтому теперь выбор будет сделан в пользу азербайджанских тренеров.

Основным кандидатом на пост считается главный тренер бакинского клуба «Зире» Рашад Садыхов. Однако в АФФА также рассматривают вариант с Айханом Аббасовым, под руководством которого сборная провела удачный матч против Украины (1:1) в рамках отбора на чемпионат мира – 2026.

По данным источника, Аббасов может продолжить работу с командой до завершения отборочного цикла в ноябре.

Заседание Исполкома АФФА, на котором будет принято окончательное решение, изначально планировалось на начало октября, однако теперь пройдет уже в сентябре. Точная дата пока не объявлена.