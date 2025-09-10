Генерал-лейтенант Апти Алаудинов опубликовал в Telegram видео с мужчиной в трусах и обратился к подписчикам за срочной помощью в его идентификации.

На кадрах видно фигуру коротко стриженного мужчины без верхней одежды. Он с трудом удерживает равновесие на табуретке и демонстрирует неестественную мимику и движения. На фоне заметны элементы военной обстановки: тактический рюкзак, армейские ящики и, возможно, контейнер для снарядов.

В подписи к видео Алаудинов написал: «Всех, кто узнает данного человека, просим срочно сообщить». В комментариях за кадром слышны голоса: «Смотри, он выпил даже, братан. Смотри, сколько их!»

Не уточняется, является ли мужчина бойцом спецназа «Ахмат», которым командует Алаудинов.

Внимание! Ненормативная лексика.