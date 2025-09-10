Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с обращением к Катару и «всем странам», в которых находятся представители палестинского движения ХАМАС. Он призвал либо выдворить их, либо «привлечь к ответственности». В противном случае, по словам Нетаньяху, этим займется Израиль.

Израильский журналист Амит Сегаль предполагает, что после этих заявлений Израиль может атаковать Турцию, где базируется часть представителей ХАМАС.

Ранее газета Türkiye сообщала, что турецкая разведка предупредила делегацию ХАМАС в Катаре о готовящейся израильской атаке, что позволило группе переговорщиков в Дохе выжить.