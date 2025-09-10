В Азербайджане обсудили перспективы создания регионального хаба для разработчиков игр. Об этом сообщил министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев на своей странице в социальной сети X.
«В ходе встречи с президентом компании Xsolla, глобальной коммерческой платформы для разработчиков игр, Крисом Хевишем были обсуждены возможности сотрудничества, а также проведен обмен мнениями о перспективах превращения офиса Xsolla в Азербайджане в региональный хаб'», — отметил министр.
Oyun yaradıcıları üçün qlobal kommersiya platforması olan “Xsolla” şirkətinin prezidenti Kris Hevişlə görüşdük. Görüşdə Azərbaycanla şirkət arasında əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə etdik. Həmçinin “Xsolla”nın ölkəmizdəki ofisinin regional tədqiqat və inkişaf «hub»ına çevrilməsi… pic.twitter.com/WrsA8DCXl2
— Rashad Nabiyev (@RashadNNabiyev) September 10, 2025