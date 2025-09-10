Против главного тренера сборной Азербайджана по кунг-фу Наримана Джавадзаде возбуждено уголовное дело, сообщает Qaynarinfo.

По данным издания, в багаже 35-летнего специалиста, прилетевшего рейсом Абу-Даби — Баку, таможенники обнаружили сигареты и электронные сигареты на сумму 1 640 манатов. Суд признал его виновным по статье 213-1.1 УК АР и оштрафовал на 2 000 манатов, а также лишил права заниматься деятельностью, связанной с реализацией продукции, подлежащей акцизной маркировке, сроком на один год.

Конфискованы 50 коробок электронных сигарет Vozol Vista 20 000 и 18 коробок Parliament platinum. Сам Джавадзаде вину не признал, заявив о предвзятом отношении. Подписка о невыезде оставлена в силе до вступления приговора в законную силу.