Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) согласовало с Ираном процедуры инспектирования ядерных объектов в Исфахане, Натанзе и Фордо, пострадавших от атак в июне, сообщил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.

«Технический документ определяет процедуры инспекций, уведомлений и их практической реализации, полностью соответствующие положениям СВГ. Проверки охватывают все ядерные объекты и материалы, включая пострадавшие установки», — сказал Гросси.

Он отметил готовность Ирана оставаться участником ДНЯО и подчеркнул, что важно вести диалог для решения возникающих вопросов. «Обнадеживает готовность Тегерана не выходить из ДНЯО и продолжать работу в рамках международного режима нераспространения», — добавил глава МАГАТЭ.