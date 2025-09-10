Опресненная морская вода будет сливаться в Джейранбатанское водохранилище и смешиваться там с другой поступающей водой. Об этом Minval стало известно на выставке Baku Water Week.

Отметим, что в январе текущего года компания ACWA Power стала победителем тендера по реализации проекта в области опреснения морской воды и производства питьевой воды.

В рамках проекта планируется строительство очистительного завода в Сумгайытском промышленном парке с суточной производственной мощностью 300 тыс. м3 воды. Строительство предприятия предполагается в течение 2,5 лет. Затем предприятие перейдет в управление Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана.

Проект важен с точки зрения обеспечения растущего спроса на питьевую воду города Баку и Абшеронского полуострова, диверсификации источников пресной воды.

Между тем в ACWA Power утверждают, что падение уровня Каспийского моря никак не отразится на реализации проекта. Даже учитывая настоящий уровень загрязнения моря, никаких проблем с очисткой не возникнет, поскольку будут использованы последние технологии.