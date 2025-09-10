В Ираке была освобождена Елизавета Цуркова, гражданка Израиля и России. В обмен на неё Израиль освободил из заключения несколько иностранцев, включая ливанца Имада Амхаза, которого называют офицером военно-морских сил «Хезболлы», а также граждан Ирана, утверждают ливанские СМИ.

Амхаз был задержан на севере Ливана в феврале 2024 года в ходе спецоперации ВМС ЦАХАЛ. Ливанские власти заявляли, что он не имеет отношения к «Хезболле» и является гражданским лицом. В его доме нашли SIM-карты и иностранный паспорт; в Батруне он прожил всего месяц до ареста.

Ливан обвинил UNIFIL в содействии операции и направил официальный протест в Совет Безопасности ООН.