Российские войска продолжают атаки на Харьковском, Лиманском и Северском направлениях, а также в районе Доброполья и Покровска, но продвижения не достигли. Вблизи Покровска россияне накапливают пехоту с минимальной техникой и оружием. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Согласно отчету, ВСУ успешно удерживают позиции в Юнаковке и на Лиманском направлении, вернув более половины Заречного и взяв в плен российских военнослужащих.

На Запорожском направлении российские силы атакуют малыми группами, пользуясь дождливой погодой для маскировки, но продвижения нет. Под давлением украинских войск РФ также безуспешно наступает к Антоновскому мосту и на Покровском направлении.