В Непале массовые протесты молодежи, начавшиеся из-за решения правительства запретить ряд социальных сетей, были названы «Революцией зумеров». Об этом пишет The New York Times.

Отмечается, что уличные протесты приобретают все более ожесточенный характер, демонстранты поджигают здания. В результате беспорядков и столкновений с полицией сотни людей получили ранения, 22 человека погибли.

Хотя протесты привели к отставке власти, ситуация в стране не нормализовалась. Демонстранты жгут шины, парализуют движение транспорта в правительственном квартале и на территории парламента.

По данным издания, десятки тысяч протестующих остаются на улицах. Они продолжают нападать на государственные учреждения и блокировать дороги. Вертолеты, принадлежащие армии, доставили некоторых министров в безопасные места.