Первая ракетка мира Янник Синнер прокомментировал попытку кражи его сумки во время матча US Open. На пресс-конференции спортсмен признался, что с таким он столкнулся впервые.

«Со мной такого раньше никогда не случалось. Я сразу проверил, не взял ли он что-то. У меня ведь там не только ракетки, но и телефон, кошелёк. Но служба безопасности действует отлично. Особенно на корте: они делают потрясающую работу, чтобы мы чувствовали себя в безопасности. Так что всё нормально», — сказал Синнер.

Инцидент произошёл после матча четвёртого круга против казахстанца Александра Бублика. Пока теннисист раздавал автографы, неизвестный мужчина схватил его сумку. Однако охранник моментально вмешался, и злоумышленник не успел ничего украсть. Синнер заметил происходящее и выразил своё недовольство кивком.