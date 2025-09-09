Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган резко осудил нападение Израиля на переговорную делегацию ХАМАС в Катаре.

В своем заявлении в социальной сети Х он отметил, что атака стала «явным нарушением международного права и суверенитета Катара», а также направлена против безопасности и мира в этой стране.

«Сегодняшнее нападение Израиля на переговорную делегацию ХАМАС в Катаре еще раз ясно показало, что ослепленное правительство Нетаньяху стремится углубить конфликт и нестабильность. Я осуждаю эту атаку», — написал Эрдоган. Он подчеркнул, что Турция всеми силами поддерживает палестинский народ, а также союзника и стратегического партнера — Катар.

«Мы сохраним нашу твердую и решительную позицию перед лицом бандитизма Израиля, стремящегося ввергнуть в катастрофу весь регион, и будем продолжать защищать мир, международное право и свободу палестинского народа любой ценой», — добавил турецкий лидер.