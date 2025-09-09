Корпорация Apple представила четыре новых смартфона линейки iPhone 17.

Базовый iPhone 17 получил 6,3-дюймовый дисплей с тонкими рамками и переменной частотой обновления от 1 до 120 Гц. Максимальная яркость экрана достигла 3000 нит, а функция Always-on Display позволяет видеть уведомления и время без разблокировки устройства.

Смартфон оснащен новым чипом Apple A19, который на 20% быстрее iPhone 16 и вдвое быстрее iPhone 13. На задней панели расположены две камеры: основная и сверхширокоугольная, обе с разрешением 48 Мп. Основная камера поддерживает двукратное приближение для более детализированных снимков.

iPhone 17 будет доступен в пяти цветах: лавандовый, голубой, салатовый, белый и черный. Базовая версия устройства оснащена 256 ГБ встроенной памяти.

Apple представила и ультратонкий iPhone 17 Air – самый тонкий iPhone в истории.

Он изготовлен из «космического титана» и оснащен керамическим защитным дисплеем, который назвали самым прочным из когда-либо существовавших. Его толщина составила 5.6 мм.

iPhone 17 Pro выполнен в новом дизайне. Смартфон получил алюминиевый корпус, самый ёмкий аккумулятор в истории компании и систему охлаждения с испарительной камерой. В модели установлен процессор A19 Pro, три 48-Мп камеры и цифровой зум до 40х.

Apple выпустила и новые Apple Watch Series 11 – самые тонкие часы в линейке с крупнейшим экраном.

Они работают до 24 часов на одном заряде, оснащены 5G-модемом, могут определять повышенное артериальное давление и разные фазы сна.