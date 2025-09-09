Украина, вероятно, готова заморозить военные действия по текущей линии фронта с Россией, если ей предоставят надежные гарантии безопасности. Об этом заявил посол США при НАТО Мэттью Уитакер в эфире телеканала Fox Business.

«Украина доказала и показала, что готова пойти на сделку. Они готовы заморозить линию фронта, если получат гарантии безопасности. Я думаю, есть основа для соглашения. Теперь нужно лишь убедиться, что это произойдет», — отметил Уитакер.

Он подчеркнул, что ключевым сейчас является предоставление Украине гарантий безопасности и возможности защищать себя. Присутствие европейских солдат в стране, по его словам, играет важную роль в обеспечении этих гарантий.

Уитакер добавил, что такие гарантии дадут президенту Украины Владимиру Зеленскому возможность заключить сделку. «Если он будет уверен, что война не возобновится, он с большей вероятностью пойдет на соглашение, необходимое для прекращения конфликта», — отметил дипломат.

Кроме того, посол подчеркнул, что обе стороны должны согласовать условия соглашения, включая защиту российских церквей и русскоязычных граждан в Украине. По его словам, основа для обсуждения уже существует после множества дискуссий.