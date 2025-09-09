Замминистра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев совершил рабочий визит в Египет. В ходе визита он провёл встречу с министром планирования, экономического развития и международного сотрудничества Египта Ранией аль-Масхат, которая является сопредседателем Межправительственной комиссии по экономическому, техническому и научному сотрудничеству.

Стороны обсудили расширение торгово-экономических связей, инвестиционные возможности и перспективы взаимодействия в сферах энергетики, сельского хозяйства, транспорта, фармацевтики и туризма. Также рассматривалась организация следующего заседания межправкомиссии и возможные совместные проекты.

Рафиев также встретился с заместителем министра иностранных дел Египта по вопросам экологии Ваэлем Абулмагдом. В центре переговоров оказались вопросы борьбы с изменением климата, развитие «зелёной» энергетики, управление водными ресурсами и обмен опытом в сфере экологической устойчивости.

Отдельным пунктом визита стал восьмой раунд политконсультаций между МИД Азербайджана и МИД Египта. С азербайджанской стороны их возглавил Ялчин Рафиев, с египетской — замминистра иностранных дел по вопросам Европы Ваэль Мохаммед Авад Хамид. Участники обсудили актуальные региональные и международные вопросы, включая безопасность на Ближнем Востоке и Южном Кавказе.