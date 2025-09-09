Нападение на делегацию ХАМАС во время переговоров о прекращении огня свидетельствует о том, что Израиль не стремится к миру, а пытается затягивать войну.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турции, сделанном после удара Израиля по Катару.

В Анкаре отметили, что в результате атаки Катар, выступавший посредником в урегулировании, также оказался в числе стран региона, подвергшихся нападению.

МИД Турции осудил действия Израиля и выразил поддержку Дохе: «Это явное свидетельство экспансионистской политики Израиля в регионе и принятия им терроризма в качестве государственной политики».