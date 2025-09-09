Иногда пассажиры в Международном аэропорте Гейдар Алиев сталкиваются с навязчивыми предложениями такси от водителей, не имеющих соответствующих разрешений, необходимого обучения и транспорта, не соответствующего стандартам. Об этом говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

«Такие случаи могут приводить к обману пассажиров и их неудовлетворенности. Продолжающееся функционирование неорганизованного такси на территории аэропорта наносит ущерб деловой репутации учреждения и создает риски для безопасности пассажиров», — говорится в сообщении.

В аэропорту подчеркнули, что для предотвращения подобных ситуаций официальные операторы такси должны работать в рамках единой, регулируемой системы стандартов и предоставлять услуги высокого качества. Эти требования не распространяются на поездки на личном транспорте в аэропорт.