Новость о запрете на работу обычных такси на территории бакинского международного аэропорта всполошила общественность, в связи с чем в транспортной администрации решили несколько поменять тактику — допустить таксистов к перевозке пассажиров с территории аэропорта, но только не всех. Об этом Minval рассказал глава Ассоциации водителей Азербайджана Эльшад Эльдаров.

Напомним, что на прошлой неделе Minval писал о введении ограничений для таксистов. В статье говорилось, что с 8 сентября водители, работающие с агрегаторами такси, скорее всего, не смогут принимать заказы клиентов с территории Международного аэропорта Гейдара Алиева. Как стало известно со слов водителей такси, с понедельника, независимо от класса такси, все водители, высаживающие пассажиров в аэропорту, должны будут разворачиваться обратно. Мобильные приложения Bolt, Yango и т.д. для поиска новых клиентов не будут принимать новые заказы, пока водители не покинут территорию аэропорта. Однако, даже выехав за шлагбаум аэропорта, таксисты не смогут принять новые заказы, так как на всей прилегающей территории установлены знаки запрещенной парковки. Тем самым таксисты вынуждены будут возвращаться обратно в холостую, а значит, работать в ущерб себе.

Отмечалось, что в аэропорту будут работать лишь транспорт Бакинской службы такси и экспресс-автобусы. Автомобили Бакинской службы такси хорошо известны всем как «лондонское такси».

После громкой статьи в транспортной администрации решили повременить с окончательным вердиктом, рассматривая компромиссы.

Как отметил Эльшад Эльдаров, в настоящее время с агрегаторами обсуждается возможность установления определенного допустимого лимита таксистов, которые смогут получать заказы с территории аэропорта. Для этого они должны будут отвечать требованиям — владеть иностранным языком, иметь исправный автомобиль с работающим кондиционером, иметь прилежный вид и в целом соответствовать всем требованиям, существующей инструкции для таксистов.

«От всех компаний такси будет выделено определенное количество автомобилей, которые будут работать в аэропорту на постоянной основе. Естественно, что таких машин будет не много. Дело в том, что тут нет ничего противоправного. У агрегаторов имеется свой внутренний устав. Они говорят, что не нарушают законов, поскольку с работниками, заключается служебный договор, где они подписываются и соглашаются со всеми условиями», — сказал Эльдаров.

По словам собеседника, сокращение числа такси автоматически приведет к росту цен. В результате поездка из аэропорта в центр Баку обойдется в среднем в 25-30 манатов, тогда как раньше стоила 7-12 манатов.

Однако и тут будет лазейка, считает Эльдаров. Клиенты смогут сделать предзаказ для поездки. Полностью запретить агрегаторам работать с территорией аэропорта в транспортной администрации не смогут еще и потому, что у всех компаний имеются свои корпоративные клиенты, перед которыми у них есть обязательства.