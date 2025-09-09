Российский военблогер и сторонник Игоря Стрелкова Максим Калашников в своём тг-канале заявил, что экономика России стремительно деградирует на фоне санкций и войны против Украины. Minval Politika приводит его мнение с сокращениями.

«Итоги для России триумфальными назвать сложно. Никто не поддержал нас в этой войне. Существенной помощи от Китая мы не получили, а внутри страны развивается опасный экономический кризис. Экономика находится под угрозой развала. У нас нет иного выхода, кроме как согласиться на роль вассала Китая», — сетует он.

Калашников провёл историческую параллель, напомнив, что в 1949 году Китай стал вассалом СССР. Однако, по его словам, нынешний Пекин действует совсем иначе: «Мы бескорыстно развивали Китай, а теперь он жёстко превращает нас в сырьевую колонию. Он добивает нас своими производствами и товарами. Мы оказались лишь сырьевым придатком и находимся в полупридушенном состоянии».

«В целом всё складывается очень-очень хреново», — резюмировал блогер.