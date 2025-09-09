МИД Армении опроверг публикацию российского агентства ТАСС о том, что Пакистан якобы намерен признать Армению государством-членом ООН для получения «зелёного света» на вступление в ЕАЭС.

Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Ани Бадалян заявила, что дипломатические отношения между Арменией и Пакистаном уже установлены в соответствии с Уставом ООН, поэтому вопрос «признания» не существует.

По её словам, Ереван и Исламабад обсуждают развитие сотрудничества как в двустороннем формате, так и на многосторонних площадках, включая ШОС и ЕАЭС.