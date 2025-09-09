У российских пропагандистов — очередная истерика. Несколько дней назад, напомним, Minval Politika опубликовал результаты своего социологического опроса, проведенного в телеграм-канале Minval — LIVE: какие страны наша аудитория считает дружественными Азербайджану, а какие — враждебными.

Среди друзей на первом месте предсказуемо оказалась Турция, на втором месте — Пакистан, третью строчку занял Израиль, а на четвёртую позицию вышел Узбекистан. Что же касается недружественных государств, то здесь первое место заняла Россия, чуть-чуть обогнав Армению; на третьей позиции закрепился Иран, на четвёртой — Франция.

И вот результаты нашего опроса перепечатали более 400 телеграм-каналов, и в частности взялась анализировать российская ТГ-помойка «Кавказарь» — часть Telegram-сети прокремлёвского «Рыбаря», известного своей пещерной ненавистью к Азербайджану. «Кавказарь», не имея аргументов, просто истерит. Minval, оказывается, — «рупор государственной антироссийской пропаганды». И ещё публикует, к примеру, аудиозаписи, по выражению ТГ-помойки, «крушение самолёта «Азербайджанских авиалиний»», причём эти записи тут же объявляют сфабрикованными. После чего назидательно качает головой, как завуч на педсовете: «Все средства хороши для демонизации северного соседа. Абсурдность ситуации очевидна: Россия якобы воспринимается азербайджанцами как большая угроза, чем Армения — страна, с которой десятилетиями воевали за Нагорный Карабах». И вообще: «Власти в Баку сознательно разрушают отношения ради сомнительных геополитических игр. Это прямое следствие государственной русофобской пропаганды, которая отравляет сознание целого поколения азербайджанцев».

Не будем долго объяснять авторам этого «выплеска» в ТГ-формате, что публиковали мы не аудиозаписи крушения, а объяснения офицеров российской ПВО. И их подлинность подтверждена. И даже обойдёмся без разъяснений, что после переговоров в Вашингтоне страница конфликта с Арменией уже перевёрнута, и это тоже влияет на общественное мнение. Отметим другое. Азербайджанский самолёт разбился 25 декабря 2024 г. За это время и без опубликованных нами стенограмм накопилось предостаточно доказательств, что самолёт был сбит российской ПВО. За всё это время Москва не посчитала нужным извиниться, признать ответственность, выплатить компенсации, привлечь к ответственности виновных.

Более того, виновных как раз старательно выводят из-под удара. Уже после этого начались этнически мотивированные репрессии против азербайджанцев в РФ. Первым — и наиболее кровавым — эпизодом была гибель двоих наших соотечественников, избитых при задержании в Екатеринбурге. Московские эксперты заявили, что один из них скончался от сердечного приступа, другой — от эмболии. Экспертиза в Баку подтвердила факт пыток и жестоких избиений. Потом — целая серия оскорблений в адрес Азербайджана, его высшего руководства, азербайджанского народа, уничижительных эпитетов вроде «ваша страна моложе Кока-Колы» на государственном уровне… И что же — господа из московских ТГ-помоек полагали, что Россию в Азербайджане будут по-прежнему считать ну самой что ни на есть дружественной страной? Что все эти художества российских властей никак не отразятся на общественном мнении?

Так что если что и подстёгивает русофобские настроения в Азербайджане, то это сама Россия — своим хамским поведением, репрессиями против азербайджанцев и многим другим. Так что нечего на зеркало пенять, если… с политическим лицом проблемы.