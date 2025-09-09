Американского рэпера и продюсера Шона Комбса, более известного как Пи Дидди (P. Diddy), обвинили в организации убийства Тупака Шакура и основателя лейбла Death Row Records Шуга Найта. Об этом пишет USA Today со ссылкой на показания предполагаемого киллера, бывшего участника банды «Крипс» Дуэйна Дэвиса (Кефф Ди).

По данным следствия, конфликт начался после боксерского поединка в Лас-Вегасе в сентябре 1996 года, когда Тупак ударил члена соперничающей группировки Орландо Андерсона. Тот пожаловался своему дяде Дэвису, который решил помочь племяннику отомстить.

В секретном интервью, попавшем в полицейский отчет, Дэвис утверждает, что у него был дополнительный мотив — заказ от Шона Комбса. По словам бывшего бандита, продюсер назначил вознаграждение в $1 млн за убийство Шакура и Найта.

Издание также отмечает, что имя Комбса всплывало в других судебных документах, поданных в рамках гражданских исков, где его обвиняли в причастности к смерти Тупака Шакура.