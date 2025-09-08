Полиция Лос-Анджелеса больше не обеспечивает безопасность бывшего вице-президента США и экс-кандидата от Демократической партии Камалы Харрис. Об этом сообщает Los Angeles Times.

Ранее за охрану Харрис отвечала Секретная служба США. По информации издания, обязанности полиции были сняты после критики достигнутой ранее договоренности. Пока не уточняется, как будет организована безопасность экс-вице-президента в дальнейшем.

Решение вызвало широкий общественный резонанс, поскольку вопросы охраны высокопоставленных экс-чиновников традиционно находятся под вниманием СМИ и общества.