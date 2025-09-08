5 сентября армянский правительственный самолет, возвращавшийся из Осаки (Япония), совершил две промежуточные посадки в Монголии и Казахстане. Аппарат премьер-министра Никола Пашиняна предоставил по этому поводу лишь частичный отчет о рейсе.

«Официального заявления о визите в Монголию и Казахстан не было. В аппарате премьер-министра заявили, что самолет сел в аэропорту Улан-Батора для дозаправки. При этом вопрос о том, почему самолет пробыл там целых 3 часа, остался без ответа. Без ответа остался и вопрос о том, почему для дозаправки был выбран именно Улан-Батор, который, далек от оптимального маршрута обратного рейса Осака-Ереван», — пишет Hetq.am.

«Аппарат премьер-министра не ответил на вопрос также о том, почему самолет на обратном пути в Ереван совершил еще одну посадку в Алматы.

Таким образом, непонятно, зачем правительственный самолет остановился для дозаправки не на севере Китая, а в Улан-Баторе, что довольно далеко от оптимального маршрута, а затем снова приземлился в Алматы», — отмечается в публикации.