Сборная Украины готовится к завтрашнему матчу отборочного турнира ЧМ-2026 против команды Азербайджана, который пройдёт в Баку.

На пресс-конференции главный тренер украинской сборной Сергей Ребров отметил, что уход Фернанду Сантуша с поста главного тренера сборной Азербайджана может оказать влияние на игру хозяев. Несмотря на это, Ребров подчеркнул, что украинская команда провела серьёзную подготовку к встрече и нацелена показать качественный футбол.

«В любом случае, мы серьёзно подготовились к этому матчу», — добавил он, заверив, что команда настроена на борьбу и результат.