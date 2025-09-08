Первая леди Украины Елена Зеленская планирует провести встречу с супругой президента США Меланьей Трамп во время Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, которая состоится в конце этого месяца.

По информации тг-канала «Мы-Украина», Меланья Трамп получила приглашение на «Саммит первых леди и джентльменов», который пройдет в Украине, но не сможет присутствовать лично.

Елена Зеленская отметила, что планируемая встреча в Нью-Йорке позволит обсудить те же темы, которые рассматривались в Киеве, подчеркнув значимость продолжения диалога между странами.