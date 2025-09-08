На фоне анонса новых iPhone эксперты отрасли прогнозируют значительные изменения в сфере персональных устройств. Смартфон, каким мы его знаем, может постепенно уйти в прошлое, отмечает The New York Times.

Современные ИИ-ассистенты становятся главным центром управления гаджетами, выполняя задачи автоматически — от планирования встреч до составления списков покупок. Программы и привычные интерфейсы отходят на второй план, а смартфон может быть заменен новыми носимыми устройствами, такими как очки или браслеты с искусственным интеллектом.

Глава Meta Марк Цукерберг делает ставку на умные очки: камера, микрофон и встроенный ИИ-ассистент позволяют получать информацию о мире в реальном времени. Google и Meta разрабатывают прототипы очков с экранами для отображения цифровых заметок и подсказок, однако массовое использование пока откладывается из-за ограниченной батареи и сложности дизайна.

Amazon и Panos Panay продвигают концепцию ИИ-устройств, интегрированных в дом и носимых на теле, которые выполняют задачи без необходимости доставать смартфон. Смарт-часы также будут переосмыслены как ИИ-устройства на запястье, автоматически отслеживающие задачи и помогающие в повседневной жизни.

Стартап Limitless AI работает над носимыми «рекордерами», которые записывают разговоры и функционируют как персональные ИИ-ассистенты.

Эксперты при этом предупреждают о возможных рисках для конфиденциальности: постоянно активные ИИ-устройства проще внедрять в офисах, где персональные данные и так частично контролируются работодателями.