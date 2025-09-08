Большинство депутатов Национального собрания Франции проголосовали против выражения доверия правительству после программной речи премьер-министра Франсуа Байру.

Всего в голосовании приняли участие 558 парламентариев: 364 депутата либо высказались против, либо воздержались, а 194 депутата поддержали кабинет. Об этом проинформировала председатель нижней палаты парламента Яэль Брон-Пиве.

Уходящий премьер-министр подаст заявление об отставке президенту Эммануэлю Макрону во вторник утром, отмечает France24.

Байру подаст в отставку вместе со всем своим правительством на фоне дебатов о бюджетной экономии.